Na neposlušné maškary čekala obecní policie s pojízdnou šatlavou, o projíždějící auta se postaral starosta, kobyla vozila malá maškarčata a nenasytné masopustní pupky uspokojoval řezník s tácem plným masitých dobrot. Celý masopustní průvod byl proložen krátkými říkankami dětí z místní školní družiny a tematickými etudami.

Náves U Lípy posloužila jako prostor pro promenádování masek a jejich předvádění se před nezávislou odbornou porotou, která nakonec i přes silnou konkurenci rozdala 17 ocenění napříč kategoriemi. Náves se hemžila cikánkami, doktory, zvířátky, šašky, nechyběly ani tradiční masopustní masky jako medvěd s medvědářem, ženich a nevěsta, ponocný, dědek s bábou v nůši, kat a mnoho dalších krásných zjevení.

Masopustní průvod doskotačil až k hasičské zbrojnici, kde krhaničtí dobrovolní hasiči připravili občerstvení ve formě klobás, ovaru, točeného piva a dalších dobrot. Na účastníky průvodu tam čekalo také losování tomboly o chutné a hmotné ceny darované místními podnikateli a spolky. Výherci si odnesli například vepřové hlavy, ovocné knedlíky, postní kuchařku, mýdla nebo ostružinové marmelády.

Zdroj: Youtube

Před zbrojnicí se dále odehrála poslední scéna masopustního příběhu – byl zajat, odsouzen, odstřelen a následně vzkříšen medvěd.

Krhanická Masopustní veselice by nevznikla bez spolupráce několika místních neziskových organizací. Pod vedením spolku Karhany se do akce zapojily spolky Aktivní Krhanice a Naše Krhanice, Sbor dobrovolných hasičů Krhanice a Základní škola Krhanice. Projekt byl podpořen z grantového programu České spořitelny 'Dokážeme víc' ve spolupráci s Nadací Via. Nemalou finanční podporu poskytla také Obec Krhanice.

Asi nikdo z organizátorů nedoufal v tak vysoký počet zúčastněných, sešlo se nás přes dvě stě padesát a z toho minimálně polovina v maskách. „Bylo to skvělý! Děkujeme!“ prohlásila jedna z účastnic ke konci akce. Takovýchto pozitivních reakcí se sešlo více a organizátoři již spřádají plány na příští rok. Takže si v kalendářích zaškrtněte datum 3. února 2024, začněte šít masky a určitě přijďte!

spolek Krhany