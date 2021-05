OBRAZEM: Šnečku, šnečku vstrč růžky. Děti malovaly ulity

Čtenář reportér





O tom, že jsou šnečci zajímavá zvířátka a celý svůj „kvartýr“ si nosí na zádech, se dozvěděly děti z mračské mateřské školky MiniSvět. Co je ulita, kde a jak šnek žije, jak to vypadá uvnitř ulity a kde vlastně šnek bydlí, to a mnohem více prozkoumaly v rámci zážitkového poznávání přírody. Prázdné ulity si mohly pokreslit a to se jim moc líbilo.