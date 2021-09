Velké dobrodružství se siouxským chlapcem jménem Yakari zažívaly ty děti, které ve středu 22. září přišli do votického kina. Vypravily se s ním po stopách nezkrotitelného Malého Bleska, divokého mustanga. Na této cestě se Yakari poprvé o samotě setká s Velkým Orlem, který mu daruje obrovské peří a zázračnou schopnost rozumět jazyku zvířat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.