OBRAZEM: S ekovláčkem na Konopiště za zážitky. Teď je ten pravý čas

Čtenář reportér





Jen za symbolických 20 korun se můžete dostat z Benešova až na Konopiště s historickým ekovláčkem. Děti do šesti let to mají dokonce zdarma. Růžová zahrada je teď v plném květu, děti budou nadšené také z volně pobíhajících pávů a když budete mít štěstí, tak uvidíte i maskota zámku medvěda Jirku.

S ekovláčkem z Benešova až na Konopiště. A tam vás čeká moře zážitků. | Foto: Miroslava Konvičná