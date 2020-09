Ladislav Hendrych z Benešova s rodinou rád cestuje a poznává nová místa. Na jedné výpravě, která směrovala do Volar, se setkali s raritou. S přestěhovaným Soumarským mostem, který se měl podle mapy nacházet někde úplně jinde.

Soumarský most anebo Lenorské Rechle. | Foto: archiv autora

"Z Benešova až do Volar na ubytování jsme hledali zajímavosti v okolí a tak jsme narazili na Soumarský most, horší to bylo ho najít. Na mapě jsme našli místo, kde by měl stát, ale při příjezdu na místo tam byl akorád stanový tábor a že prý to místo se tak pouze jmenuje, ale most je přestěhovaný k Lenoře a tak jsme ho při cestě uviděli před Lenorou. Za prvním panelákem jsme zahnuli doleva k Teplé Vltavě a pěšinou asi 100 metrů jsme došli k dřevěnému mostu, tam jsme zjistili, že most se jmenuje Lenorské Rechle /česky hrábě/ Ještě je možné zaparkovat také před kolejema, kde je parkoviště a podle silnice dojít asi 100 metrů k němu."