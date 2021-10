Víkend je sice za námi, ale to nejzajímavější z regionu stojí za to si připomenout. Tradiční Podzimní jablkobraní ve spolkovém domě ve Vlašimi opět připomnělo, na jakou plodinu bychom neměli v tomto období zapomínat ve svém jídelníčku. Poctu u nás tak rozšířenému a oblíbenému ovoci vzdali návštěvníci přípitkem z čerstvě vylisovaného jablečného moštu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.