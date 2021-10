Svatováclavské slavnosti ve Voticích jsou už tradičně známé svou velkolepostí a bohatým různorodým programem, při kterém si všichni najdou to své. Letos k nim pořadatelé přidali program v Rajské zahradě kláštera sv. Františka z Assisi, kde na děti čekalo plno her a soutěží. Ale i divadélko Treperenda s pohádkou pro nejmenší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.