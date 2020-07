OBRAZEM: Na výletě zažil setkání s prasetem

Na svém cyklovýletě zažil Ladislav Hendrych neobvyklé setkání s prasetem, o které se s námi prostřednictvím fotografií podělil. Jak napsal, prase se na něj u Neveklova hnalo a on mu nastavil kolo, které ho zastavilo. Nikomu se nic nestalo a to je důležité. Jen je potřeba dávat si pozor, možno tam to prase ještě někde je.