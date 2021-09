Pro všechny to byl obrovský zážitek a moc si to užili.

Od pondělí v mateřince MiniSvět Mrač odstartovaly dětské kroužky a hned ve středu 22. září na prcky čekalo ne malé, ale přímo obří překvapení. Do školky totiž jeden takový obr přijel. V rámci dětského kroužku „páni kluci“ šikulové z mateřské školy kombajnem posekali louku a stali se tak na jedno odpoledne kombajnisty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.