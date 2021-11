OBRAZEM: Mateřinka MiniSvět se zaplnila duchy, čarodějnicemi a strašidly

V mračské mateřské škole Minisvět se to ve čtvrtek 4. listopadu hemžilo maskami, duchy a čarodějnicemi. Učitelky si pro děti ve školce připravily strašidelný den plný tvoření, her a dokonce se malí nebojsové, oblečení do haloweenských kostýmů, vydali po strašidelné stezce až k samotné čarodějnici.

Halloweenská strašidelná stezka v mračské mateřince MiniSvět. | Foto: archiv MŠ MiniSvět