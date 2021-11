A jak to vše prožívala členka spolku a spoluautorka písně Krávsong Kateřina Dudová?

"Komedie je trošku šílená, trošku punková, kvůli specifičnosti humoru ji buď milujete, nebo nenávidíte. Asi jako to mají někteří lidé s filmem Rrrr a s Kouřem. Prostě blbost, nebo taková blbost, až je to geniální. A i když si v hlavní soutěžní kategorii odnesl ocenění jiný tým, pomyslné třetí místo je skvělé. Navíc jsme neodešli s prázdnou. Na premiéry filmů a slavnostní vyhlášení soutěže jsme jeli, abychom se podívali, jaké to je mít film na velkém plátně, a také jak si povedou ostatní filmy. O to větší překvapení bylo ocenění od odborné poroty. Získali jsme 4 nominace: za nejlepší užití povinné repliky, za kostýmy, za dětský herecký výkon a za píseň. A poslední dvě kategorie se dokonce proměnily ve vítězství! Velká čest malé Živaně za její výkon! No a vítězství našeho šíleného Krávsongu některé z nás šokovalo natolik, že nás hned při vyhlášení popadl záchvat smíchu, který odezníval ještě cestou domů na blanickou hroudu.

A jak se to všechno vůbec stalo? Režisérka Viktori Rampal Dzurenko nás po letní spolupráci na nezávislém filmu oslovila, jestli bychom do toho víkendového dobrodružství šli. Takže další zajímavá zkušenost byla před námi. 15. října večer vypuklo 48 hodinové filmové tvůrčí šílenství. Náš tým si vylosoval zadání. Film měl být v žánru černé komedie a multigeneračního filmu, měla se v něm jako rekvizita objevit vařečka, postava dělníka Hynka Majzlíka a replika: "Něco bych snědl." V pátek v noci se vymyslel příběh, celou sobotu se točilo, vyřizovala povinná administrativa, v sobotu v noci vymýšlela hudba. V noci a v neděli Ranjan Rampal stříhal, během neděle se dělaly anglické titulky a večer se film odevzdal do soutěže. Byl to náročný a dobrodružný víkend. A zajímavá zkušenost. Výsledný film je kouskem vskutku zajímavým, trochu punkovým, a asi se bude řadit k těm typům snímků, které buď milujete, nebo nenávidíte, nic mezi. Úsudek necháme na každém, až bude k vidění i celý film. I v našich řadách byly chvílemi skeptické náhledy (je to holt docela tlak, zvládnout komplet všechno v tak krátké době), ale teď se tím bavíme a jsme moc rádi, že jsme mohli být u zrodu Krávstory."

Zde můžete zhlédnout trailer:

Kdo všechno se podílel na filmu Krávstory:



Režie: Viktória Rampal Dzurenko

Kamera, střih, zvuk: Ranjan Rampal

Námět a scénář: Viktória Rampal Dzurenko, Petra Bartoníčková, Václav Prokop

Hráli: Petra Bartoníčková, Václav Prokop, Živana Rampal, Vincent Rampal, Vladimír Kozák, Kateřina Dudová, Simona Šejblová, Jindřich Forejt, Marta Fialová, Vu Minh Duc

Autoři písně Krávsong: Kateřina Dudová, Vladimír Kozák, Petra Bartoníčková, Simona Šejblová

Asistent kamery: Theo Lavigne

Kostýmy: Ochotnický spolek Načeradec a Viktória Rampal Dzurenko

Lokace: Zámecké náměstí v Načeradci, Agrodružstvo Načeradec (Luděk Němeček), Smrčenský mlýn (rodina Jeřábkova)

Kateřina Dudová