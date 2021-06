OBRAZEM: Kouzelník Roberto bavil louňovické děti

Čtenář reportér





Kouzelník Roberto opět zavítal po čtyřech letech do Louňovic pod Blaníkem, aby potěšil děti k jejich svátku. Sympatickou změnou oproti minulému vystoupení bylo zejména to, že svá kouzla mohl předvést na zbrusu novém pódiu. Hlediště bylo zaplněné do posledního místečka velkými, ale hlavně malými diváky, z nichž se každou chvíli někdo ocitl na pódiu, aby kouzelníkovi asistoval.

Z vystoupení kouzelníka Roberta v Louňovicích pod Blaníkem na Den dětí. | Foto: Václav Fejtko