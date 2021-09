Dobrá nálada, bohatý program a hezké počasí. Zkrátka, nebylo co vytknout. Hlavní pořadatelka, Renata Mošničková, a dobrovolníci z Neveklova a okolí zorganizovali další úspěšný ročník.

V zámeckém parku v Neveklově se tento víkend konal již 10. ročník Neveklovských běhů. Ačkoli byla akce minulý rok zrušena vzhledem k pandemii, letos se vše vrátilo do starých kolejí a nechyběla velká účast ani příjemná atmosféra.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.