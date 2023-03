Po ranních přípravách hasičského plesu, kdy se v miličínské sokolovně v sobotu 4. března chystala bohatá tombola a sál, čekal hasiče odpolední výjezd, přesně v 14.37 hodin. Jednalo se o požár traktoru zaparkovaného u místního kravína, který chytil od elektroinstalace a zevnitř ohořel.

Z hasičského plesu v Miličíně. | Foto: Eva Marešová

Požár byl v brzké době uhašen, poté ale přišla druhá zpráva, která oznamovala, že hoří les v Horním Borku.

Hasiči tak měli nabité odpoledne, ale večer je čekala zasloužená odměna v podobě plného sálu, kde jim k tanci hrála Unigena. Všichni si ples užili.

Tomáš Hrdinka