OBRAZEM: Děti z mateřinky MiniSvět zažily velké dýňobraní

Čtenář reportér





Kluci a holky ze školky v Mrači se oblékli do kostýmů v barvách dýní a vše začalo! Den plný dýňových sportovních aktivit, her a zábavy. A nejen to, děti také celý den dýně jedly a ochutnávaly nejrůznější speciality od dýňové polévky až po dýňové sušenky. Další akce je čeká na téma "Houbový den ve školce".