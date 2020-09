OBRAZEM: Děti z mateřinky MiniSvět se vydaly hledat skřítka Školníčka

Dobrodružnou výpravu do přírody podnikly děti z mateřské školky MiniSvět Mrač. Nebylo to vůbec jednoduché, šlo se do přírody po stopách skřítka "Školníčka". Po cestě je čekalo mnoho úkolů a nejrůznějších her. Děti se naučily také orientovat v okolí školky.