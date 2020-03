OBRAZEM: Děti ve Hvězdičce cvičí pro radost

Cvičení dětí s rodiči a minisportovky vede v Mateřském centru Hvězdička v Benešově Martina Götzová. Cviky jsou přizpůsobené pro děti od 1 roku až do 5 let, přičemž ty jsou rozdělené do jednotlivých skupin podle věku. Při cvičení se zaměřují na všestranný rozvoj pohybových dovedností, využívají rozmanité pomůcky a nářadí.