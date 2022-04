OBRAZEM: Děti si na výletě vytvořily vlastní bouřku a mraky

A je to tu! V mračské mateřince MiniSvět ve sředu 30. března vyrazily děti na první školní výlet tento rok a opravdu to stálo za to! Cílem jejich cesty byl Vodní dům v Hulicích. Kromě jiného se seznámily s koloběhem vody, poznaly její vlastnosti a také si vytvořily svou vlastní bouřku a mraky.

Výlet dětí z mračské mateřinky MiniSvět do Vodního světa v Hulicích. | Foto: archiv MŠ MiniSvět