OBRAZEM: Zážitková akce Neseď doma byla plná pohybu a soutěžních her

Pro děti tak důležitý pohyb, který jim za časů koronavirové pandemie nebyl dopřán, moře zábavy a soutěžních her za sladké odměny. To byla akce Neseď doma, kterou ve Voticích v sobotu 11. září pořádaly čtyři spolky. A to místní TJ Sokol, Skaut, občanské sdružení Valkýra a T-sport Votice.

Ve Voticích se konala akce Neseď doma. | Foto: Miroslava Konvičná