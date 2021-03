Obce na Voticku spolupracují už dvě desetiletí

Čtenář reportér





Osmnáctého ledna to bylo 21 let, co byl oficiálně založen Mikroregion Džbány, svazek obcí, předcházející dnešnímu Mikroregionu Voticko. Zamýšlenou připomínku kulatého výročí loni překazila pandemie covid-19. Naplánovaná byla inspirativní exkurze do obcí, kde se podařilo zrealizovat zajímavé projekty a prezentační aktivity z činnosti mikroregionu. Věříme, že alespoň část plánovaných aktivit k dvacetinám dobrovolného spolku obcí se uskuteční v letošním roce.

Informační panel na vlakovém nádraží na Beztahově byl instalován ze společného projektu Mikroregionu Džbány v prvních letech fungování meziobecní spolupráce. | Foto: Z. Sedláček