/FOTO/ Více než polovina lidí si někdy dala novoroční předsevzetí. Přelom nového roku je příhodným datem, kdy má člověk pocit, že si „konečně udělá v životě pořádek“. Jenže většinou tyto cíle berou rychle za své. Co udělat pro to, abyste letos vydrželi a svá předsevzetí opravdu naplnili?

Předsevzetí je především o vytváření naděje na kvalitnější život a lepší sebeobraz. | Foto: Shutterstock

Obvykle se novoroční předsevzetí týkají zdravějšího životního stylu. „Přestat kouřit“, „omezit alkohol“, „zhubnout“, „sportovat“, „zdravěji jíst“, „více spát“, „lépe dodržovat pitný režim“… Tyto položky se na „to-do“ seznamech objevují nejčastěji. Mezi další častá přání patří „věnovat se více rodině“, „najít rovnováhu mezi prací a volným časem“, „zlepšit finanční situaci“, „pomáhat druhým“, „přispívat na charitu“, „naučit se cizí jazyk“ a další. Jenže málokdo si po roce může vytoužené položky s klidným srdcem odškrtnout jako splněné. Důvody k neúspěchu mohou být různé.

Konec výmluvám

„Rodiče byli kuřáci, mám proto sklon k závislostem.“ „Nemám talent na jazyky.“ „Mám špatné geny, proto jsem tlustý/á.“ Ano, do určité míry nás geny ovlivňují, ale nejsme jen nemohoucími loutkami v rukou osudu. Existuje spousta faktorů, které ovlivnit můžeme: pokud jde o zdraví, je to například správná výživa, pravidelná pohybová aktivita, ale také schopnost relaxovat a snižovat tím úroveň stresu, nekouřit, zmírnit konzumaci alkoholu a také nezanedbávat prevenci nemocí, což často lidé podceňují a ignorují preventivní prohlídky u lékaře. Už tedy žádné výmluvy a vezměte otěže svého života do vlastních rukou.

Vytvořte si pravidelný návyk

Dobré je najít si něco, co vás „donutí“ nepolevit a necouvnout sami před sebou. Příkladem může být třeba pravidelné dárcovství krve či plazmy, kdy ve jménu dobrých skutků měníte i svůj vlastní životní styl – a tím rovnou plníte několik předsevzetí najednou. Aby bylo možné plazmu využít pro výrobu léků, musí darující před odběrem dodržet doporučený jídelníček, navýšit pitný režim a ideálně být odpočatý.

„Pravidelnost je dobrá v tom, že si neodvyknete od tohoto životního stylu. Například já osobně chodím darovat každých 14 dní a změnilo to i můj celkový životní styl. Už prakticky nejím tučné jídlo, shodil jsem 14–16 kilo. Vždy už se těším, až půjdu na plazmu znovu. Žiji zdravě a tři dny před odběrem tuto snahu ještě zvýším – dobře se vyspím, dodržím pitný režim a udělám všechno správně tak, abych přišel ve formě a měl plazmu kvalitní,“ prozrazuje Richard Král, ředitel plazmaferetického centra Amber Plasma.

Postupujte krok za krokem

Nedávejte si nesplnitelné velké cíle, ale pěkně si je „rozsekejte“ na kousíčky. Změnit životní návyky je běh na dlouhou trať, nikoliv sprint. Americký statistik William Edwards Deming propagoval strategii malých, postupných a systematicky se opakujících kroků. Po druhé světové válce přispěl ke zlepšení kvality a výkonnosti průmyslu v Japonsku. Jeho metoda byla nazvána „kaizen“, což v japonštině znamená „změna k lepšímu“. Myšlenka se rozšířila z managementu firem do oblasti osobního koučinku a lze ji aplikovat i při snaze dosáhnout některých předsevzetí.

Nevýhodou je, že výsledky nemusí být okamžitě patrné, ale je tu naopak velká výhoda: Díky postupování krok za krokem zvýšíte své šance, že dokážete změnu začlenit do svého života ve formě rituálu. Zpočátku stačí jen pár minut denně (například cvičení, učení cizího jazyka…), postupně však můžete své úsilí navyšovat.

Využijte moderní technologie

Právě s metodou kaizen souvisí i fakt, že byste si neměli dávat vágní cíle typu: „Zhubnu“, „budu jíst zdravěji“, „budu sportovat“, „naučím se cizí jazyk“. Místo toho volte raději konkrétní kroky, třeba: „Každý den ujdu aspoň pět tisíc kroků“, „Vynechám v jídelníčku potraviny obsahující cukr“ nebo „Každý den si udělám lekci na „Duolingo“, což je mobilní aplikace pro výuku cizích jazyků.

Ostatně, právě nejrůznější aplikace mohou být také dobrým pomocníkem při rozhodnutí udělat v životě změny – upozorní vás na pravidelný pitný režim, chytré náramky vám monitorují počty kroků a spálených kalorií, ale i spánkovou aktivitu. Díky tomu každý den vidíte, zda se vám daří dodržovat počet hodin spánku, a dokonce i jaká je jeho kvalita.

Vezměte si na pomoc parťáka

Moderní technologie jsou užiteční pomocníci, ale není nad parťáka z masa a kostí! Jistě mezi svými blízkými máte někoho, kdo má podobná předsevzetí jako vy, anebo už je dokonce o krůček napřed. Využijte toho a pusťte se do plnění svých cílů společně, ať už jde o pravidelný sport, hubnutí nebo odvykání kouření. Můžete se vzájemně motivovat a podporovat.

Opěrnou berličku lze ale hledat i u odborníků – například si najmout fitness trenéra, kuřákům může pomoci Národní linka kouření, roste poptávka po výživových poradcích, kteří nabízí jídelníček na míru i pravidelnou podporu při jeho dodržování. „Chceme lidi v plnění jejich předsevzetí podpořit, proto jsme na leden nachystali pro dárce, kteří přijdou dvakrát darovat krevní plazmu, motivační balíčky,“ řekl Richard Král.

„A navíc jsme zvýšili odměnu za přivedení nového dárce na 1000 Kč. Často k nám totiž chodí nikoliv jedinci, ale skupiny lidí, kteří jsou zvyklí darovat spolu a berou to jako společenskou událost. Jsou to třeba sportovní týmy, hasiči, policie, vězeňská služba, ale i pracovníci nemocnic, horníci nebo celé rodiny – generace rodičů a jejich dospělých dětí. Přicházejí pravidelně a těší se, že se spolu zase uvidí, popovídají si, a ještě přitom vykonají dobrý skutek,“ dodal Král.