Přijďte se přesvědčit, že navzdory útlému věku patří k evropské špičce. Koncert je benefiční a výtěžek jde na asistenci pro děti se zdravotním postižením. Například na to, aby mohla asistentka denně doprovázet chlapce se zdravotním postižením do školy a potom zase domů, cestou se s ním zastavit v knihovně a tím umožnit jeho mamince chodit do práce. Vstupenky koupíte v Informačním centru na náměstí v Benešově, nebo na goout.net. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 12. května od 19 hodin v Divadle Na Poště v Benešově.