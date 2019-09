"Celé Jamboree byl pro nás velký zážitek od začátku až do konce. 10 dní plných zábavy, vzrušujících setkání, spousta adrenalinu a úžasných vzpomínek. Nikdy asi nezapomenu na ten ohromný pocit štěstí, když jsme vyskočili a řvali jak o život, když při zahajovacím ceremoniálu vyhlásili Czech Republic a naše vlajkonoška zamávala vlajkou nad hlavou.” popsal Vít Kučera.

Česká výprava čítala 494 skautů a skautek – mladších účastníků, dobrovolníků pomáhajících při organizaci akce a členů realizačního týmu. Za své motto si Češi zvolili heslo Unbreakable (Nezlomný), jeho ambicí bylo představit celému světu historickou zkušenost českého skautingu, zakázaného nejdříve nacisty a poté dvakrát komunisty.

Na základě motta si vybrali patron​y ​jednotlivých jamoddílů (skupin, v nichž na Jamboree fungovali) nebo aktivity, které jako jedna z dvanácti vybraných zemí připravili pro ostatní účastníky. Stejně jako na předchozích Jamboree se Češi prezentovali také českou raritou – podsadovými stany, které do USA dovezla v kontejneru nákladní loď.

"Moc mě bavilo cizincům představovat naši zemi. Bylo úžasné koukat na to, jak se fotí v podsadovém stanu a koukají na to s údivem ve tváři. Úsměv nám vytvořila i otázka: A jak ho zabalíte do batohu? Recept na ovocné knedlíky bychom dokázali v angličtině říct snad i ze spaní. Pro nás jednoduchý a běžný pokrm a pro skauta z Brazílie úplný unikát," ​přiblížila svoje pocity Anna Kučerová.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

24. světové skautské jamboree organizovaly společně Mexiko, Kanada a Spojené státy americké, a to ve skautské “rezervaci” The Summit Bechtel Reserve. Na ploše 57 kilometrů čtverečních patřících organizaci Boy Scouts of America tam na skauty a skautky čekalo kromě nejrůznějších sportovních aktivit také prohlubování znalostí a schopností.

„Na mnoho aktivit se dlouho čekalo, protože o ně byl obrovský zájem, ale nakonec to stálo za to: vyzkoušeli jsme si třeba dlouhou lanovku zip line, na které zavěšený člověk sviští rychlostí až 80 kilometrů za hodinu nad jezerem a hlavami ostatních účastníků. Lezli jsme na obří horolezecké stěně, vyzkoušeli si potápění a na raftu sjeli divoké peřeje. Nebyli tam ale jen adrenalinové aktivity – v celém areálu byly připraveny desítky stanů zaměřenými na různá světová náboženství, technologie, jídla všech kultur a na všechny přítomné země – takzvané Expo stany,“​ popsal své zážitky Václav Boukal.

„Když jsme 20. července v jednu hodinu ráno opouštěli Prahu, ani by mě ve snu nenapadlo, jaký humbuk způsobíme jak doma tak v USA. A už vůbec bych nevěřila, že jako Češi budeme středem pozornosti. Že naši českou bránu si budou fotit lidé z druhého konce světa. Že nás budou cizinci z různých zemí zastavovat a ptát se na naši skautskou historii. Snad nikdy jsem nebyla tak hrdá na to, odkud jsem. Už teď se v nás rodí myšlenky letět na další Jamboree v roce 2023, které bude v Jižní Korei. Akce jako je tato je zážitek na celý život​," líčí Petra Javorská.

Skauti na Jamboree ukazují celému světu základní myšlenky skautingu – dialog a přátelství bez ohledu na národnost, jazyk, kulturu, víru nebo náboženství.

Anna Kučerová, Vít Kučera, Václav Boukal a Petra Javorská