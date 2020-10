/FOTOGALERIE/ O zemi bohů a hor – Nepálu vyprávěli v úterý 22. září v klášteře sv. Františka manželé Jaroslava a Jíří Pospíšilovi ze Zvěstova a Miluše a Petr Trešlovi z Tábora. Koronaviru navzdory, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních opatření, spočívajících ve vybavení posluchačů rouškami a dodržení dostatečných odstupů, přilákala přednáška o jihoasijském státě kolem dvacítky zájemců.

Z přednášky o Nepále ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi. | Foto: Jana Špačková

Cestovatelé se do Nepálu na jaře 2019 dostali prostřednictvím známého Trešlových, Nepálce Kirana, který přišel do Čech za prací. Výměnou za letenku do mateřské země jim byl v cizí zemi průvodcem. Jak se přednášející shodli, byla to ta nejlepší investice, protože díky Kiranovi poznali Nepál tak, jak ho klienti běžných cestovních kanceláří nemají šanci poznat – seznámili se s rozvětvenou Kiranovou rodinou a podívali se do míst, která zůstávají většině Evropanů skryta – například do místní školy, do kumunity v horách nebo na místo na břehu řeky Bágmatí, které je určené pro pohřební obřady.