Úkolem studentů bylo graficky ztvárnit logo své firmy a natočit krátké promo video k firemnímu produktu. „Naprostá většina studentů si podnikání teprve zkouší, zjišťují, co vše to obnáší, od managementu přes finanční řízení až po komunikaci se zákazníkem. Cílem soutěže JA Top Logo je zdokonalit podnikající studenty v oblastech marketingu – aby pochopili náležitosti chytlavého loga firmy a přemýšleli, jak ideálně oslovit svou cílovou skupinu, včetně prezentace svých sdělení ve 30sekundovém reklamním spotu,“ popsal Martin Smrž, ředitel nevládní organizace JA Czech, kterou v roce 1992 založil podnikatel Tomáš Baťa. V současnosti využívají její programy na podporu podnikavosti stovky českých škol.

Do druhého ročníku dvoukolové soutěže JA Top Logo se přihlásilo celkem 113 studentských týmů. Nejprve se studentské firmy poměřily v rámci kraje a na konci ledna proběhne národní finále soutěže. Pro vítěze krajských kol a jejich pedagogy je připravena návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku pod záštitou europoslankyně Martiny Dlabajové.

Jako porotci se do krajských kol zapojili profesionálové z regionálních podniků. Odbornému hodnocení studentských prací se věnovali ve svém volném čase a díky letitým zkušenostem z byznysu nešetřili konstruktivní kritikou. „Do soutěže se zapojilo 85 dobrovolných mentorů z velkých i menších podniků, soukromé i státní sféry, vrcholoví manažeři, zástupci krajských úřadů i pracovníci marketingových oddělení. Ti všichni poskytli studentům návodná hodnocení, co se jim povedlo a co je třeba ještě zlepšit a jak své aktivity změnit. Jedná se o lidi z praxe, kteří mají vztah k regionu a chuť pomoci studentům v jejich rozvoji. Jim samotným pak účast v porotě přináší dobrý vhled do myšlení a úvah mladé generace, který vítají jako součást svého rozvoje,“ popsal Martin Smrž.

Autor: Eliška Crkovská