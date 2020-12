Název projektu #karatena vznikl spojením slov karatedó (cesta prázdné ruky) a karantény (omezení volného pohybu kvůli onemocnění). Víme, jak je sport a fyzická aktivita důležitá (kor u dětí) a že dlouhodobé omezení může zanechat nepříjemné následky (např. vyvinutí brutální lenosti, gaučingu, závislosti na PC, atd.).

Zároveň chápeme, že pro mnohé by mohla být stydlivost a tréma z veřejného vystoupení překážkou, kvůli které by se nechtěli projektu účastnit, proto Vás chceme motivovat i zajímavými věcnými cenami. Pro každého účastníka je připravena odměna a pro 4 z Vás jsou připraveny extra bonusy. Účastnit se mohou pochopitelně i "nekaratisté", a budeme za to rádi, protože jakýkoliv pohyb je důležitý jak pro rozvoj a vývoj dětí a mládeže, tak hlavně je to účinná prevence.

Slovo Sanchin v překladu znamená „tři bitvy“ a jedná se o lidské vnitřní bitvy mezi tělem, duchem a myslí, kdy je snaha mezi těmito třemi aspekty najít rovnováhu a harmonii. Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojí, protože itato zdravá „konkurence“ snad inspiruje k pohybu další a další děti. Rádi bycbom touto cestou poděkovali městu Benešov a Středočeskému kraji za jejich podporu v celoroční činnosti oddílu Sanchin Dojo z.s.



Jak se zůčastníte?



Nahrajte se Vy nebo ať Vás nahrají vaši blízcí na telefon, jak doma/venku cvičíte. Délka videa by měla být v rozmezí cca 5-10 minut a nahrajte video pod tuto výzvu na Facebook na stránce Sanchin Dojo Benešov. Video by mělo být zábavné, kreativní ze současné doby.



Každé video se bude hodnotit maximálně 40 body (1-10 bodů za "like" a 1-10 bodů ze 3 kategorií od hodnotící komise) a to následovně přidělených:

1) počet "like" u vašeho videa (největší počet "like" = 10 bodů atd…)

2) délka videa (1-10 bodů)

3) náročnost cvičení (1-10 bodů)

4) zábavnost a kreativita videa (1-10 bodů)

Účastníci s největším počtem bodů vyhrávají.



Soutěž trvá od 11.listopadu 11:11 hodin do 12. prosince 12:12 hodin. Vyhlášení vítězů bude 14. prosince. Všichni mají připravenou odměnu, navíc 4 nejlepší tyto následující extra bonus dle kategorie:

Do 18 let:

1. místo: nový tablet + poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 1000 Kč + bio nápoje plné vitamínů

2. místo: poukaz na nákup sportovního vybavení 1000 Kč +bio nápoje plné vitamínů

3. místo: poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 500 Kč + bio nápoje plné vitamínů

Dospělí:

1. místo - káva a speciální dárek kategorie 18+



Autor: Jindřich Bulan