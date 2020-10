Poklady totiž nemusí být jen zlaté nebo stříbrné, nejcennějším pokladem je příroda. S geocachingovou sérií Kamenné poklady blanických rytířů poznáte zajímavé geologické lokality geoparku Kraj blanických rytířů. Nemusíte být vystudovaný geolog, abyste si tuto hru užili. Kromě radosti z nálezu keše se dozvíte i něco zajímavého o tom, co se nachází pod našima nohama a jak to ovlivnilo životy lidí v regionu.

V rámci hry se podíváte na 18 zajímavých lokalit. Jedna z keší vás například zavede k jediné opravdové jeskyni pod Blaníkem, navštívíte bývalé lomy na Podblanicku nebo jedno z největších důlních děl u řeky Sázavy – Fialník. Nemusíte mít obavy, všechny keše jsou umístěné tak, aby je bezpečně mohly odlovit I děti.

Hra Kamenné poklady blanických rytířů je určena pro kohokoliv, pro ostřílené „kešery“ i ty, kteří fenoménu zvaný geocaching ještě nepropadli. Nemusíte navštívit všechny lokality a hra není ani nikterak časově omezena.

Než začnete:

V každém případě budete potřebovat turistickou GPS navigaci. Bez ní poklady opravdu nenajdete. Další věcí, kterou potřebujete, jsou souřadnice. Souřadnice jsou uvedeny u popisu lokalit na http://kamennepoklady.blanicti-rytiri.cz/. Registrovaní uživatelé si mohou souřadnice stáhnout též na stránkách www.geocaching.com.

S sebou na výpravu si vezměte drobné předměty na výměnu. V některých keších totiž najdete nějaké drobnosti, z nichž si můžete jednu vzít výměnou za váš předmět. Přitom platí pravidlo, že se vyměňují předměty podobné hodnoty. Do keše určitě nedávejte žádné potraviny, zapalovače, sirky, nože, spreje a jiné nebezpečné věci.

V terénu:

Podle mapky vcelku snadno najdete popsanou lokalitu, ale nikoliv schránku s pokladem, alias „keš“, kterou jsme zde ukryli. Na to budete potřebovat právě GPS navigaci a souřadnice, které jste si do ní nahráli nebo opsali z webu. Přesnost GPS navigací se mírně různí i v závislosti na terénu, takže byste měli hledat v okruhu 5 m od místa, kam vás přivedla vaše navigace. Hledejte plastovou schránku různé velikosti podle typu keše. Je vždy ukrytá tak, že není vidět, budete tedy muset použít svého důvtipu. POZOR, hledání pokladu je pochopitelně tajná záležitost, takže si dejte záležet, aby vás při vyzvedávání schránky neviděla nějaká nepovolaná, s věcí neseznámená osoba (v hantýrce kešerů tzv. „mudla”.



Co najdete ve schránce?

1. Návštěvní knihu (logbook), do kterého prosím zapište vaši návštěvu (datum, jméno nebo početnost vaší skupiny, vzkaz).

2. Infokartičku o lokalitě, na které se nacházíte (pouze u některých schránek).

3. V některých keších můžete najít též pamětní dřevěnou minci (CWG) s logem Kamenných pokladů blanických rytířů. Můžete si jednu vzít výměnou za váš předmět, který zde zůstane pro další hledače pokladů. Jestliže na vás mince nezbyla, musíte se spokojit s tím, co zde zanechali vaši předchůdci.



Schránku opět pečlivě uzavřete, schovejte na původní místo a pečlivě zamaskujte pro další hledače. A hurá na další poklad! Pokud vás geocashingová hra Kamenné poklady blanických rytířů zaujala, určitě se podívejte na webové stránky blanických rytířů, kde se dozvíte víc.



Jana Špačková