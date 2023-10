/FOTOGALERIE/ Poctivá příprava pořádajících dobrovolných hasičů předcházela pátému ročníku soutěže s názvem Nahorubská orba, která se za takřka letních teplot a rekordní účasti konala v sobotu 21. října na poli U Březiny v Nahorubech. První traktory s pluhy se tam začaly sjíždět po deváté hodině.

Z pátého ročníku Nahorubské orby. | Foto: Jiří Kladiva

Organizátoři měli v té době nejnáročnější část příprav už za sebou. Od pátečního odpoledne až do tmy rozměřovali soutěžní políčka, která musí být například pro takzvané pluhy obracáky lichoběžníkové, mulčovali cesty pro diváky, kolíkovali oddělené prostory a dělali další nutné věci, na které už v den klání není čas. V sobotu ráno ještě přivezli stoly, lavičky, stany a zprovoznili udírnu, elektrocentrály, občerstvení, ozvučení a sociální zařízení. To vše v lokalitě vzdálené dva kilometry od obce.

Samotné soutěžení začalo po desáté hodině. Půda byla tvrdá, takže slabší stroje měly problém a bylo nutné pluh zatížit až stokilovým závažím, aby se mohlo orat. Rozhodčí hodnotili čtyři předem daná kritéria. Odpolednímu vyhlášení výsledků předcházela oráčská hymna „Ach synku, synku“ v podání harmonikáře Kamila Rabináka z Luhů.

Medailové pořadí 5. ročníku Nahorubské orby Kategorie jednostranných pluhů: 1. Petr Všetečka ze Sestrouně, 2. Tomáš Hrad z Čechtic, 3. Lukáš Hrubý z Čeliny. Kategorie oboustranných pluhů, takzvaných obracáků: 1. Zdeněk Paták z Maršovic, 2. Martin Perníček ze Zaječí, 3. Daniel Fulín z Dlouhé Lhoty.

Po rozdání cen a pohárů se sedělo, jedlo, popíjelo a zpívalo až do večera, avšak na dobrovolné hasiče čekala opět práce a úklid až do tmy. Patří jim za to poděkování stejně jako soutěžícím, kteří přijeli se svými mnohdy staršími stroji z daleka, povzbuzujícím divákům či Obecnímu úřadu Křečovice.