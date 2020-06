Naděje pro čtyři packy je útulek v Opřeticích, který byl založen za účelem pomoci opuštěným pejskům a kočičkám v nouzi. Kromě nich si sdružení pořídilo také hospodářská zvířátka. Snaží se jim tam poskytnout příjemné podmínky k životu, vlídné zacházení a dostatek prostoru. Při návštěvě působiště je samozřejmě možné prohlédnout si i všechna domácí zvířata a pomazlit se s nimi. Ze psů k adopci představujeme další dva.

Barabash k adopci z bystřického útulku Naděje pro čtyři packy. | Foto: archiv útulku

Barabash je asi kříženec německé dogy s ohařem, narozen asi 2011, kastrovaný a čipovaný, dostal se do útulku jako nalezenec. Je to nádherný, majestátní pes s elegantním pohybem. Má mírnou povahu. Je aktivní, miluje dlouhé procházky. Má velkou sílu, hodí se k fyzicky zdatnějšímu člověku. Miluje hračky a aportíky všeho druhu, se kterými si vydrží hrát hodiny. S pejsky není vyloženě konfliktní. Je absolutně čistotný, vhodný do bytu nebo domku se zahradou.