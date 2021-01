Lindička je fen, boloňáček, narozena v roce 2005, čipovaná. Dostala se do útulku po smrti své paničky, kdy ji hrozilo uspání. Je hodná a mazlivá holčička. Je šikovná, velice přizpůsobivá, rychle si zvykla a je jak náš ocásek, jen už za námi neběhá, spíš se batolí.

S pejsky je v pohodě. Procházky už nezvládá, líbí se jí ťapání po zahradě, schody už nezvládá. Je nenáročná, potřebuje hlavně mazlení a pozornost. Svého člověka všude následuje.

Její zdravotní stav odpovídá věku. Neužívá zatím žádné léky, ale po těle má bouličky, bradavičky. V jejím požehnaném věku už ale nebude útulek nic operativně řešit, nejrozumnější je pro jeho majitele udělat maximum pro její štěstí a spokojenost a za to tahání psího seniora po veterinách v neakutní záležitosti nepovažují. Lindička si dělá celý den co chce - musí se uťapat na zahrádce, pak spinká v teple a jí co jí chutná.

Zdroj: archiv útulku

Viktor

Jedná se o rasu Jack russel teriér, narozen v roce 2013, je kastrovaný a čipovaný. Je to veselý a aktivní pes se správnou teriéří náturou - neúnavný, živý, miluje pohyb. Hodí se k aktivním lidem, kteří mu poskytnou dostatek pohybu a zábavy. Je to malý pes vzrůstem, ale má veliké a statečné srdce teriéra. Rád se učí různé psí kousky a s nadšením bude hltat podněty a program jaký mu jeho páníček nabídne. Není vhodný k druhým pejskům, případně jedině k nekonfliktní fence. Také nevhodný k malým domácím zvířatům.

Autor: Natálie Jägrová