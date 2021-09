Nejbližší jednání zástupců obcí Mikroregionu Voticko je naplánováno na září. Jeho tématem bude odpadové hospodářství v souvislosti s dopady nového zákona o odpadech na obce a jejich vyhlášky. V říjnu pořádá Mikroregion Voticko pro své členy exkurzi za dobrými příklady z praxe do Mikroregionu Pečicko a Místní akční skupiny Mezilesí.

Manažerka Místní akční skupiny Voticko Nikola Tupá informovala o podané žádosti o podporu z programu Pakt starostů a primátorů a o rozhodnutí poskytnutí podpory formou dotace ve výši 993 500 korun (se spoluúčastí ze strany mikroregionu ve výši 501 500 korun). „Cílem projektu je analýza současného stavu a potenciálu území v oblasti udržitelné energie a zlepšení životního prostředí a kvality života na území Mikroregionu Voticko. Součástí je i vznik nového pracovního místa energetického koordinátora, který bude zajišťovat přípravu a realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima ve spolupráci s územně příslušnou samosprávou a dalšími organizacemi a subjekty,“ vysvětlila Nikola Tupá s tím, že projekt bude realizován od 1. října letošního roku do 15. prosince 2023.

Starostové dále jednali o společném „fondu cyklostezky Mikroregionu Voticko”, ze kterého bude dofinancována tvorba projektové dokumentace na II. etapu akce cyklostezky v úseku Olbramovice – Opřetice. Z patnácti obcí Mikroregionu Voticko schválilo navržený finanční příspěvek do fondu čtrnáct obcí a také město Bystřice. Starosta města Votic Jiří Slavík navrhl podobnou částečnou participaci obcí mikroregionu na pokrytí spoluúčasti i v dalších etapách přípravy a realizace cyklostezky. Dle informoval o plánovaném setkání místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka s místními podnikateli. Před setkáním se uskuteční diskuze na téma výstavby cyklostezky, dálnice D3 a rychlíkové zastávky na nádraží Votice. Součástí debaty bude i možnost převodu pozemků a staveb ve vlastnictví Českých drah do majetku obcí.

Předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška seznámil zástupce obcí se získáním dotací na výstavbu cyklostezky v úseku Votice – Olbramovice a navazujících chodníků v Olbramovicích a cyklostezky Votice – Beztahov. Žadatelům o dotace – Mikroregionu Voticko, městu Votice a obci Olbramovice se podařilo získat na tyto projekty, s jejichž realizací se počítá v následujících dvou letech, celkem 66 290 591 korun (z toho Mikroregionu Voticko 33 661 616 korun). Spoluúčast k těmto dotacím by mohla být v příštím roce kryta z programu podpory cyklostezek Středočeského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.