O svém pohledu na správu země, co jsme dostali od svých dědků a babiček, nám teď přichází povyprávět čtyřnohá Roxana.

Roxana. | Foto: archiv Jana Augusty

Narodila jsem se v Malovicích, to je ta obec na kopci, odkud každý v neděli vidí do kostela v Miličíně, kde přednáší farář to, co se od něj očekává. Bylo předjaří. 26. března minulého roku. Moje máma byla černá jak bota, hubená a taková, no, řekla bych důstojná a staromódní. Táta, co vím, byl divoch. Prostě chlap. Cítil přes kopec – bydlí v Kahlovicích – že máma chce. Urval řetěz, zboural vrata a běžel. Pak zboural druhá vrata v Malovicích a … Pak prý se dělo dělo pár pohybů, které mi daly život. Důsledkem a výsledkem jsem já, Roxana a mých 8 bratříčků a sestřiček. Kde jsou netuším. Jen chci věřit, že netrpí jako teď já.