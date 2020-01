Na ples přijelo hasičské auto

/FOTOGALERIE/ Na co se vždycky těší návštěvníci načeradského hasičského plesu? No přece na předtančení v podání členů místních dobrovolných hasičů. To ani letos nezklamalo a bylo skvělé - do sálu se dostavila hasičská Tatra za zvuku sirény (samozřejmě se jednalo o dětské auto), poté přicházeli ostatní členové a členky sboru dobrovolných hasičů.

Z hasičského plesu v Načeradci. | Foto: Petr Švec

Taneční vystoupení začalo mazurkou, pokračovalo tancem z komedie Slunce, seno, jahody a zakončeno bylo choreografií diskotékové hudby. Pak už následovala volná zábava, ke které hrála kapela VAT pod vedením Milana Včeláka z Votic. O půlnoci byly slosovány vstupenky, první cenu - vepřovou kýtu - vyhráli místní hosté. Na plese se sešlo přibližně 130 lidí. Martina Švecová Sobotní odpoledne v Soběhrdech patřilo karnevalu Přečíst článek › OBRAZEM: Děti si prohlédly autosalon a servis aut Přečíst článek ›

Autor: Redakce