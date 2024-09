Okolo dvě stě jedinců chtivých se popasovat v souboji aut různého stavu, rozjeli se na trati známé Homolky.

Počasí moc nepřálo, neb bylo až příliš horko. Ale to rozhodně nevadilo jezdcům, kteří vyrazili změřit své síly.

Nebrali si servítky, a tak skřípaly plechy, praskaly plasty nárazníků a diváci si užívali své. Od startu do cíle se každý hnal, jak jen to šlo.

Díky místním hasičům, kteří zkrápěli trať, jak jen to bylo možné, závodníci měli poměrně stejné podmínky. A tak divák měl možnost zhlédnout omladinu za volantem, veterány rozvážně se houpající po trati, dravost adolescentů či rutinu zkušených řidičů.

Vše probíhalo tak, jak je na autokrosovou trať možné, až, bohužel, do chvíle, kdy nebylo možné dojet dvě finální jízdy.

Proč? Nebyl čas, v šest se zkrátka muselo končit. Nerozumím tomu, ale co je nastaveno, mělo by se dodržovat. A také bylo dodrženo, byť planuly vášně… a tak proběhlo rozpačité vyhlášení vítězů. Ne však kvůli organizátorům…

Vzpomněl jsem si na televizní motokrosy v sedmdesátých letech, na dobu Stodůlky, Baborovského, Velkého či Oldy Hamršmída anebo na Mistrovství Evropy v autokrose, tj. Ing. Povondra, Kuželka, Karel Kasl, Willy Rosell apod.

Ano, vzpomněl jsem si na historii, ale komu vadí současnost? Nechtějme rušit něco, co má řád a co existovalo. Nechejme hobíky si hrát na profíky… vždyť lidi to baví, a o to přeci jde, ne?

Nebo nás zahluší někdo, kdo ani neví, že nějaký Falta v motokrosu existoval? A že existuje buggy veterán Hošek?

Homolka patří k Poříčí jako jeho dva kostely… a ty snad budeme bourat?

Tak ano, zrušme vše, co dávalo a dává smysl! Toť vše.

Věřím, že v říjnu se opět rozburácí motory při Poslední jízdě…a i při jiných akcích.