K Vlašimi má Michal Kozel velice blízko. Jako malý tady bydlel, načas se pak odstěhoval do Kondrace, aby se zase s manželkou vrátil do města svého raného dětství.

Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi. | Foto: Michal Kozel

"Nápad srovnat na fotografiích staré a nové jsem dostal ve chvíli, kdy jsem viděl na facebookové stránce Vlašimi spoustu historických fotografií Vlašimi. Tehdy jsem si řekl, že by to mohlo by být zajímavé porovnat minulost a přítomnost. Ve sbírce nesmí chybět vlašimský zámek, vlakové nádraží, most na Palackého náměstí, či samotné náměstí."