"Konkrétně odbor hypologie a kynologie a také policisté z pohotovostní eskortní jednotky se svým speciálně upraveným vozem pro převoz delikventů všeho druhu. Dětí byla plná náves, 66 jsme jich napočítali, když si po skončení ukázek přišly pro balíček dobrot. A jejich nadšení neznalo mezí. Začalo to příjezdem velikého nového hasičského auta z Votic. Děti měly možnost vše prozkoumat, osahat si, vylézt si na střechu a osádka jim odpovídala na všetečné dotazy.

Také slíbili překvapení a to přišlo, ale až po dalším výstupu. To nastoupili specialisté z PČR a jejich speciálně vycvičení zásahoví koně. Dva nádherní ohromní valaši a jejich jezdci, vlastně jezdkyně, protože oba koně vedly dvě mladé šikovné dámy. Prostorný travnatý plac pak byl svědkem takového umění, že všem přecházel zrak. Koníky nerozházelo nic. Výbuchy, simulovaná demonstrace, střílení, odpalování světlic a na závěr přeskok ohnivé bariéry.

Nevídané. Nikdo by neuvěřil, co vše dokáže s koněm udělat kvalitní výcvik. Ostatně ještě nám k tomu něco řekne pan David Mališ, který je za práci s koňmi odpovědný. Pak přišlo překvapení votických hasičů. Pro radost všech dětí postříkali půl návsi pěnou. Netrvalo minutu a děti pro radost svou a pro starost rodičů brouzdaly po kolena v tom bílém koberci. Ovšem než se nadály, už byl hlášen další výstup.

Odbor kynologie přivezl svého věrného pomocníka. Pejsek předvedl co umí, bylo toho hodně. Jen škoda, že jeho parťák, se kterým měl plánovaný výstup, musel zůstat doma. Poranil si tlapku… Pak byl čas na občerstvení. Tohle číslo umí v Petrovicích na jedničku. Klobásy, sýr, párek k tomu pivo jako křen. To vše podávané s úsměvem. Seděli bychom tam nejraději ještě dnes…

Ale čas nečeká. Zatímco si děti prohlížely policejní arzenál přileb, štítů, zbraní, obušku a dalších věcí potřebných pro policisty, přistavili svůj speciální vůz policisté z eskortní jednotky. Tedy to bylo něco. Děti dostaly vysvětlení, jak takový transport lumpů probíhá. Vysvětlení je jedna věc, ale to, že se pak sami děti staly delikventy zavřenými za mříží a ještě pod houkačkou je provezli policisté po okolí, to už přestoupilo všechny jejich představy.

Vykulené oči jasně říkaly, že tohle si budou dlouho pamatovat ! Ale všechno jednou končí, tak skončil i oficiální program Dětského dne. Děti si odnesly objemné balíčky dobrot. Ty menší šly domů, ty větší čekaly až se jejich rodiče občerství. Opravdu zdařilý den.

Hlavní zásluhu měli hosté se svými ukázkami umění – hasiči a policisté. Dovolili jsme si jednoho z nich oslovit pro krátký rozhovor. Pan David Mališ z Odboru služby pořádkové policie, který přivezl speciálně cvičené koně nám odpověděl na několik otázek:

Pane Mališi, vystoupení vašich jezdkyň bylo úžasné, jako by cvičily jen na to. Však jsou ještě další činnosti, kde umění koní využíváte?

Ano, určitě. V zásadě máme čtyři hlavní činnosti – bezpečnostní, pátrací, hlídkovou a dnes předvedenou prezentační činnost. Zajišťujeme tedy hromadné akce, jako klíčová fotbalová utkání, demonstrace, pátrání v nedostupném terénu a v neposlední řadě hlídkovou činnost v oblastech, kde je běžný způsob neefektivní.

Sídlo máte v Praze. Kolik koní máte a mají něco společného?

Máme celkem 17 koní. Všechno valaši. Barva hnědáci, ryzáci a vraníci. Pro mnohé je představa práce s koňmi nesplněným snem, jak těžké je dostat se k vám ? Není to zase tak těžké. Pro nástup jsou podmínkou běžné standardy PČR, jen vyžadujeme ještě určitou praxi práce s koňmi. Zásadní většinu našich jezdců tvoří ženy a dělají svou práci skvěle. Nicméně bychom přivítali i pány kluky, jež do správného kolektivu patří.

A jak se vám líbilo v Petrovicích?

Atmosféra, místo, počasí, jídlo, lidé, všechno skvělé opravdu. Pokud budou místní chtít, rádi se sem za rok vypravíme opět, pokud to situace dovolí. A díky za pěkný den všem, co se o to zasloužili.

My v Petrovicích také děkujeme a budeme se těšit na příští návštěvu.

Autor: Jan Augusta