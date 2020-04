My prázdniny nemáme, aneb jak funguje škola během nouzového stavu

/FOTOGALERIE/ Možná si říkáte, co se vlastně teď děje ve školách, když do nich žáci a studenti nesmějí. Všude je slyšet, že probíhá dálková výuka. Co toto označení znamená v praxi, co se za ním skrývá? Podívali jsme se do benešovské 'zemědělky'.

Pedagogové benešovské 'zemědělky' kromě distančního vzdělávaní a přípravy na něj se věnují také pracím na školním hospodářství. | Foto: archiv školy