Mladí Vlašimáci se svými firmami zaujali porotce

Vybraní žáci vlašimské obchodní akademie studijních oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum z fiktivních firem Devil chocolate (4. C), CK Remoa (3. A) a Destiny Bar (3. A a 3. C) se ve čtvrtek 6. února zúčastnili mezinárodní soutěže 'My s vámi' pořádané Metropolitní univerzitou v Praze.

Žákyně vlašimské obchodní akademie Natálie Fulínová (vlevo) a Magdaléna Říhová při úspěšné prezentaci. | Foto: Miroslava Jarošová