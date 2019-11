Jednomu je teprve deset a hudbě se může věnovat každý den až poté, co si splní běžné školní povinnosti. Druhý už je ostříleným studentem Pražské konzervatoře. Viktor Stocker pochází z česko-německé rodiny z Kladrub u Vlašimi, jeho starší kamarád z Napajedel ve Zlínském kraji.

Přesto tyto dva skromné mladíky z různých koutů republiky mnohé spojuje – láska k hudbě, ale také nesmírná houževnatost a píle. A že jim nechybí ani týmový duch, dokázali uplynulý víkend na Mezinárodních akordeonových dnech, které se konaly již popáté v Praze.

Letos se na toto prestižní klání sjelo více než 250 hudebníků z dvacítky zemí. Viktor Stocker a Martin Kot se mezi nimi rozhodně neztratili. Zatímco desetiletý Viktor obhájil své loňské vítězství a získal první místo mezi dvacítkou soupeřů ze šesti zemí v kategorii do 11 let, jeho starší kolega zabodoval a také zvítězil v náročné kategorii do 17 let mezi hráči z osmi evropských zemí.

Kromě toho se tito dva mimořádně talentovaní mladí akordeonisté na pražské soutěži vůbec poprvé představili společně v kategorii komorní hry pro dva až tři nástroje do 19 let. A i v této disciplíně zaujali porotu natolik, že si mohli připsat další prvenství.

Tento úspěch je pro ně velkým povzbuzením do další práce. „V nejbližší době vystoupíme jako Duo Absoluto například v rámci festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému v Napajedlech, na koncertě v Hradci Králové či na soutěži v německém Klingenthale. Martin je zkušený hudebník a skvělý kamarád. Spolupracovat s ním je pro mě opravdu velká radost,“ řekl Viktor Stocker.

Při slavnostním vyhlašování výsledků v sobotu večer však jména těchto dvou českých akordeonistů zazněla ještě do třetice. Zatímco Martin Kot si převzal Cenu Milana Bláhy pro nejlepšího českého účastníka starších kategorií, Viktor Stocker získal zvláštní ocenění italského výrobce akordeonů Scandalli. V červnu 2020 ho tak bude čekat honorované vystoupení na akordeonovém festivalu v Běchovicích.

Pedagog Pražské konzervatoře Ladislav Horák, jehož třídu druhým rokem Martin Kot navštěvuje a k němuž pravidelně dojíždí na konzultace i Viktor Stocker, k tomu dodal: „Martin a Viktor toho mají hodně společného, ale jsou to již i jedinečné individuality. I proto jsem byl mile překvapen, jak jim to jde ve společné hře, kde vždy musí jeden druhému vyhovět, naslouchat, doplnit, podřídit se. Oba však jsou mimořádně talentovaní a pilní, s velkými plány, které si už nyní plní, ambiciózní, snažící se najít místo mezi největšími českými talenty své generace napříč nástroji a uměním, kam dle mého po nedávných úspěších a výkonech již patří. Navíc mají i to štěstí, že disponují skvělým rodinným zázemím. Vím, že nacházejí své publikum, které je sleduje a vyhledává. Myslím, že se blíží čas, kdy pod vedením profesionální agentury mohou dosáhnout úspěchů nejen u nás, ale i na zahraničních pódiích, i když cesta hudebníka, kterou si vybrali, je nelehká a stojí mnoho úsilí a odříkání. Ale sám jim mohu dosvědčit, že za to stojí!“

Martina Stocker