Během léta je v Muzeu umění a designu Benešov k vidění část autorčiny tvorby na výstavě Silvia Billeter/Poesie tisku, a to až do 29. září 2024.

Blízký vztah umělkyně ke střední Evropě započal na konci 60. let, kdy poprvé navštívila Československo a rozhodla se pro studium na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU).

Proč jsi se rozhodla pro studium na AVU v Praze, a ne třeba v Paříži? Když jsem studovala na Akademii umění v Mnichově (1966–1969), měla jsem německého přítele, který mi říkal: „Prosím tě, měla bys jít o dům dál… Nechceš jít do východní Evropy?“ Mě by to nenapadlo, protože my tady k tomu máme daleko, kdežto ti Němci měli východní Německo a k východu celkově reálnější vztah než my. To bylo jaro roku 1969 a řekla jsem si, že v tom případě teda jenom do Prahy, protože mě zajímalo, co se v ČSSR dělo. Takže mě zajímalo, jaké to tam je, jak se v Československu skutečně žije a samozřejmě mě fascinovala Praha – její kultura a historie.

Co z kultury či dějin Tě zaujalo v Československu a kdy ses naučila mluvit česky?

Hodně mě zajímalo téma třicetileté války. Koupila jsem si o ní jednu z prvních knih, kterou jsem četla v češtině… Česky jsem se naučila během prvního roku studia v Praze. Částečně jsem se dokázala domluvit už předtím, protože jsem v Curychu měla jazykové kurzy, ale hodně se mi čeština pletla s italštinou.

Jak sis našla cestu k Petrkovu? Co Tě na této vísce inspirovalo k vytvoření rozsáhlého cyklu? Byl to Josef Kekula, který mě vzal poprvé do Petrkova. Dobře to tam znal, protože vyrůstal v nedalekém Havlíčkově Brodě. Skrze hudbu znal také syny Reynkovi, kteří nás pozvali do petrkovského zámečku. A i když je to na venkově, tak to bylo něco tak vznešeného, noblesního, i když to smrdělo po kočkách… Ale ten modrý salonek a ta vysoká kultura, co tam byla, to bylo něco ohromujícího. Nejvíce mě však na Petrkově fascinovala samotná krajina. Zdejší obzor se táhne zdánlivě do nekonečna. Možná je podobný v našem pohoří Jura, jinak jde všude vidět kopec… Krajina, která se ztrácí do nekonečna, je něco, co jsem předtím neznala. Myslím, že má vliv také na mentalitu.