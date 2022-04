OBRAZEM: Diváci v benešovské sokolovně obdivovali výkony gymnastek

Čtenář reportér Čtenář

Ve švech praskala v neděli 10. dubna dopoledne benešovská sokolovna, kde se po dvouleté odmlce konaly tradiční Minizávody v gymnastice. Své dovednosti zde změřilo více než šedesát dívek ve věku od pěti do sedmnácti let ve dvou gymnastických disciplínách. Byla to sestava na koberci a skoky z malé trampolínky.

Minizávody v gymnastice v benešovské sokolovně. | Foto: Jan Konopiský