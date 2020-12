"S Mikulášem, Andělkami a čerty za dětmi letos „naživo“ přijít nemohli. Abychom jim to aspoň trochu vynahradili, připravili jsme pro ně na benešovských Koupadlech zábavnou mikulášskou cestu s čertíkem Bertíkem. Tenhle koncept jsme si vyzkoušeli už v listopadu na Konopišti při stezce s čarodějnicí Matyldou a volně jsme na něj navázali.

Jak to tedy probíhalo? Od úterý 1. prosince do neděle 6. prosince každý den od 8 do 16:30 hodin mohli děti s rodiči přicházet do areálu Koupadel na Sladovce a plnit zde zábavné mikulášsko-andělsko-čertovské úkoly. Bylo jich celkem 9 a v cíli na ně čekala drobná odměna.

Cesta byla určená pro individuální zábavu, nešlo o hromadnou akci. Účastníky jsme vyzvali, aby dodržovali bezpečnostní opatření – tedy především, aby nezapomínali na roušky, rozestupy a desinfekci rukou. Radost nám udělalo, že za 6 dní, kdy byla cesta otevřená, sem přišly více než čtyři stovky dětí. Rozdali jsme 483 odměn – drobných sladkostí a hraček a také omalovánek. Rádi bychom v této souvislosti poděkovali Bohunce Zemanové z Posázaví o.p.s. a Tomáši Jeníčkovi z KIC Benešov, že nás podpořili a část odměn pro děti nám věnovali. A nemůžeme zapomenout na Bohumila Rataje z Technických služeb Benešov, který nám umožnil na Koupadlech akci uspořádat.

Na přípravě cesty s čertíkem Bertíkem se doslova a do písmene vyřádily Martina Götzová a Blanka Škorpová z Hvězdičky, které úkoly vymyslely, připravily veškeré pomůcky, cestu na instalovaly a pak každý den večer docházely doplňovat odměny a dělat drobné opravy na stanovištích. Někdy i ráno – to, když cesta s úkoly zapadala sněhem a bylo třeba ho odhrnout.

Třešničkou na dortu pak bylo, že jsme pro děti připravili mikulášský pozdrav přímo z herničky Mateřského centra Hvězdička a v sobotu 5. prosince, tedy na den svatého Mikuláše, jsme ho dětem i rodičům pustili prostřednictvím Facebooku a kanálu na YouTube.

Moc si vážíme milých slov od rodičů a dalších příznivců a přátel, kteří nám drží palce a děkují za to, co pro děti i v této komplikované době děláme. Pro nás je to přirozené – nedokážeme jen tak sedět a čekat až budeme moci normálně fungovat. Improvizujeme a vymýšlíme. Ale věřte nám, opravdu se už moc těšíme, až se zase s dětmi i dospělými budeme moci scházet v naší herničce a tělocvičně. A pokud byste nám i vy chtěli pomoci, jak na to najdete na našich webových stránkách www.hvezdicka.info anebo na FB profilu."

Autor: Jana Čechová, předsedkyně Mateřského centra Hvězdička