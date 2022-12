Jeho výtvory jsou tak dokonalé a uvěřitelné, že vyhrávaly umělecké soutěže nad skutečnými umělci po celém světě. Po náročnějším přihlášení do tohoto systému si mohli žáci naší školy konečně poprvé vyzkoušet umělou inteligenci. Po pár pokusech a několika desítkách vygenerovaných obrazů jsme se naučili tento nástroj používat. Stačily správně formulované povely v anglickém jazyce a obrazy byly na světě. "Co třeba koťátko s brýlemi a sluchátky ve stylu steampunk? Žralok s křídly plující vesmírem? Galaxie uzavřená ve skleněné kouli? Pohádkové bytosti, nádherné prosluněné scenérie, zasněžené pláně?“

Žáci obchodní akademie poznali význam Českého registru dárců krvetvorných buněk

Nic není problém. Všechno na úrovni uměleckých děl a do několika sekund! Došlo také i na realističtější požadavky, a to i s reálnými lidmi. Co třeba: "Justin Bieber na horské dráze?". V tomto momentě se žáci dostali do zajímavé diskuze. Každý z nás má tu moc vytvořit fotografii či obraz kohokoliv na světě v jakékoliv situaci. Od celebrit, politiků až po nás samotných. Je to správné, etické, legální? A co dělat s mnoha již vytvořenými fiktivními fotografiemi kolujícími na internetu? Tento problém jsme bohužel nevyřešili, tak jsme se ještě alespoň na chvilku vrátili k umělé inteligenci a její výtvory s údivem pozorovali.

Autor: Jan Kudrna, MBA