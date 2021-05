Prvními potvrzenými účinkujícími není pouze Michal Prokop & Framus Five ale také kultovní rocková kapela Pražský výběr. Již zavedeným místem konání festivalu je malebný statek Všetice. První vlna předprodeje 200 vstupenek se spustila v sítích Goout a Ticketportal ve čtvrtek 6. května.

Vloni, v nešťastném koronavirovém roce 2020, byly Krásný ztráty live jedním z mála festivalů, které se podařilo uskutečnit. Na několika scénách se objevila známá jména jako například Ivan Hlas Trio, Buty, Monkey nebo Business. Michal Prokop zazpíval s oběma svými formacemi, tedy s plným obsazením skupiny Framus Five i v akustickém triu s Lubošem Andrštem a Janem Hrubým.

Michal Prokop, který je od začátku festivalu před pěti lety hostitelem a programovým garantem festivalu Krásný ztráty live, který je ostatně pojmenován podle jednoho z jeho hitů i televizní talk show, kterou řadu let uváděl v České televizi, samozřejmě nebude se svou kapelou Framus Five chybět na festivalovém pódiu ani letos. V tuto chvíli potvrzujeme další mimořádně zajímavé jméno, které si jistě návštěvníci nenechají ujít - Pražský výběr. S ním mimochodem Michala Prokopa aktuálně spojuje fakt, že se jeden z leaderů Pražského výběru, Michal Pavlíček, zhostil kytarového partu v jedné z písní alba Mohlo by to bejt nebe… To vychází 28. května ve všech formátech včetně vinylového dvojalba.

Krásný ztráty live už třetím rokem zůstávají na statku ve středočeských Všeticích na Benešovsku. Členité prostředí umožňuje hudebníkům i návštěvníkům dostatečný komfort a pohodu, která je pro tuto akci typická. Umělci i diváci jsou si velmi blízko a vzniká tak unikátní, až skoro rodinná, atmosféra. Lokalita je v příjemné vzdálenosti od hlavního města. Ve Všeticích se lze ale také ubytovat na nejrůznějších úrovních, od standardního kempu po exkluzivní apartmá přímo na statku.

"Festival na Statku Všetice je sám o sobě založen na unikátním komorním a přátelském prostředí. I s ohledem na to, že stále není jasné, jaká bude maximální možná kapacita na kulturních akcích ze strany vládních restrikci, do prodeje dáváme zatím jen 200 vstupenek. Dalšími diváky v tuto chvíli budou také ti, kteří si zakoupili vstupenky na Prokopův tradiční vánoční koncert. Ten je s konečnou platností zrušen. Pokud nebudou o výměnu vstupenek za Krásný ztráty Live Všetice, kde Michal poktí nové album, stát, jsme připraveni toto vstupné refundovat. Stejnou garanci budou mít i ti, kteří si zakoupí vstupenky do Všetic. Pro ty, kteří nepřijedou na otočku či nevyužijí nabídku vstupenek s campem, a mají tak zájem o ubytování přímo v hotelu na Statku Všetice, nabízíme možnost zakoupení vstupenek společně s ubytováním. Je potřeba kontaktovat e-mailem recepci ve Všeticích. Těšíme se na setkání se všemi na tomto malém festivale s velkým programem.“ zve David Gaydečka, producent festivalu.

První sadu vstupenek lze od 6. května zakoupit ZDE nebo ZDE a kombinaci vstupenek s ubytováním rezervovat na mailu recepce@vsetice.cz.

Autor: David Gaydečka