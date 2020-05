V dubnu spadlo 46,6 milimetru. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno až závěrem měsíce, a to ve středu 29. dubna, kdy napršelo rovných 29 milimetrů. V tento den pršelo z oblasti České Sibiře nejvíce v Ješeticích. Dle serveru in-pocasi.cz zaznamenala tato meteorologická stanice dokonce nejvíce srážek z České republiky z dodaných dat amatérských meteorologických stanic.

Ondřej Vacek má meteorologickou stanici, za pomoci které může srovnávat výkyvy počasí v časovém horizontu. | Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Pohledem do historie zjistíme, že za posledních osm let jde o druhý nejdeštivější začátek roku. Nejvíce srážek v období leden až duben spadlo v roce 2017 a to 223,8 milimetru a naopak nejchudší byl rok 2015, a to se 102,8 milimetry.