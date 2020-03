Všem malým a velkým příznivcům divadélka Mateřského centra Hvězdička v Benešově patřila ve středu 26. února odpoledne aula benešovského gymnázia. Tentokrát bylo na programu představení O perníkové chaloupce. Příběh Jeníčka a Mařenky je všem dobře známý a je i velmi oblíbený. V představení tentokrát opět účinkovaly děti z kroužku Hrajeme si na divadlo. Díky těmto našim malým pomocníkům se na jevišti objevilo hejno zvířátek a dalších obyvatel lesa.

V aule benešovského gymnázia uvedlo Mateřské centrum Hvězdička pohádku O perníkové chaloupce. | Foto: Marta Vostřáková

„Děkujeme všem, kteří na pohádku dorazili a společně s námi se pobavili. Speciální poděkování tentokrát patří našim malým hercům a herečkám, vždyť pro některé z nich to byla životní premiéra. A potlesk si opravdu zasloužili. Na představení se připravovali několik týdnů a ačkoli to může vypadat na první pohled jako úkol jednoduchý, my všichni dobře víme, kolik práce a někdy i odvahy je k uskutečnění takového vystoupení třeba,“ vyzvedla píli malých herců Blanka Škorpová.