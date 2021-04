Po trase čeká na holčičky a kluky celkem 10 stanovišť, na kterých budou plnit úkoly s velikonoční a jarní tématikou. Průvodcem při putování jim bude zajíček Ušáček. Jeho obrázek pro vymalování a další drobné odměny si děti, které cestu úspěšně absolvují, vyzvednou v cíli, jako velikonoční koledu.

Už na konci minulého roku Mateřské centrum Hvězdička dvě podobné akce organizovalo. Konkrétně šlo o listopadovou stezku s čarodějnicí Matyldou na Konopišti, na kterou pak v prosinci navázala mikulášská cesta s čertíkem Bertíkem na Koupadlech. „Víme už do čeho jdeme, a že při akci dokážeme zabezpečit potřebná hygienická opatření. Pokud by se epidemiologická situace zhoršovala, samozřejmě je možné, že cesta nakonec neproběhne. Věříme však, že se tak nestane, protože bychom moc rádi s příchodem jara a Velikonoc pro děti v Benešově uspořádali hezkou venkovní akci, když už se nemůžeme setkávat naživo u nás v herničce nebo tělocvičně,“ říká Blanka Škorpová, koordinátorka MC Hvězdička.

Velikonoční cesta se zajíčkem Ušáčkem je určená pro individuální zábavu, nejde o hromadnou akci. Hvězdička vyzývá, aby dospělí přicházeli s dětmi postupně jen v úzkém kruhu rodiny a nezapomínali na respirátory, rozestupy a desinfekci rukou.

A jak se daří Mateřskému centru Hvězdička v dnešním covidovém čase? Doba je neveselá a aktivitám, kroužkům a kurzům pro děti a rodiny nepřeje. „Vedle toho, že nás moc mrzí, že jsme museli přerušit naši činnost a ochuzujeme děti o společné zážitky, řešíme i finanční problémy. Příjmy máme téměř nulové, ale mzdové náklady a náklady na pronájmy platíme ve stejné výši, jako před Covidem,“ říká Jana Čechová, předsedkyně Hvězdičky, a dodává: „Naštěstí se nám daří čerpat prostředky z programu Antivirus plus a po značných peripetiích i z COVID Nájemné. To však zdaleka nestačí na veškeré naše výdaje. Proto jsme moc vděčni, že nás ve štychu nenechávají naši příznivci a přátelé. Dosud Hvězdičku podpořilo 48 soukromých dárců. Někdo dal 50 korun, jiný stovku, dvě nebo pět. Od několika přišla tisícovka i dvě. Celkem jsme takto obdrželi 38 430 korun. Víme, že jsou to dary od srdce a moc za ně děkujeme.“

Veškeré aktuální informace zveřejňuje MC Hvězdička na svém webu ZDE anebo na svém FB profilu.





Autor: Blanka Škorpová