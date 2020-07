S obrovským zájmem sleduje i současné dění, každý den se dívá na televizi, probere s vámi problematiku koronaviru zrovna jako aktuální zprávy z domova i ciziny, s láskou a zaujetím hovoří o televizních soutěžích, které patří k nejoblíbenějším. AZ kvíz nevynechá ani jeden den, televizní noviny rovněž. Coby věřící člověk má ráda TV NOE, kde sleduje mše svaté. Protože už ji nohy příliš neslouží, přenese se do kostela alespoň touto cestou. Kromě toho stále ráda luští křížovky a když vyjádříte údiv nad množstvím vyřešených osmisměrek, jen s úsměvem podotkne: „ Ty mám nejraději!“

Na otázku, které jídlo má nejraději, odpoví, že všechna. Nebyla a není vybíravá, moc si chválí domácí stravu a raduje se, že nemusí dodržovat žádnou dietu a může mlsat sladké. Šibalsky se usmívá, umí obdivuhodně naslouchat a zajímavě vypravovat, je skromná a nenáročná. Marie Průšová, rozená Kletečková, se narodila 23. července 1920 v Palčicích. Měla sestru – dvojče a dva bratry. Tatínek pocházel z Práchňan a maminka, rozená Holečková, z Palčic. Marie se později přivdala do chalupy č. 20, kde setrvala až do roku 2017. Devadesát sedm let žila nepřetržitě v Palčicích!

Nejraději vzpomíná na Anděla

Do škola začala chodit 1. září 1926 ve Zhoři, která tehdy byla dvojtřídní. Po celou dobu školní docházky měla samé jedničky, mravy chvalitebné, tzn. Chování 1, pilnost vytrvalou = 1, vnější úpravu písemných prací velmi úhlednou = 1. Taková byla tehdy stupnice známek. Na jejích vysvědčeních, která má pečlivě uložena, je jen několik málo zameškaných hodin za celou školní docházku. Zakončila ji ve Zhoři 28. června 1934. S láskou vzpomíná na všechny vyučující, nejvíce ale na učitele Jiřího Anděla, který měl pro děti mimořádné pochopení a maximálně se jim věnoval. Hrál na housle, učil je noty, zpíval s nimi trojhlasně a navíc byl prý velký fešák! Jeho podpis zdobí i propouštěcí vysvědčení. Byl tehdy jejím třídním učitelem.

U posezení nad školními fotografiemi Marie Průšová ukazuje, kde sedí učitelé K.Vejmolák, J. Anděl, J. Sůra, Eberová, Bedřich Harapas. Vzpomíná na ruční práce s učitelkou Jelínkovou, na Blaženu Kumpoštovou. Od prvního ročníku chodila do jedné třídy se svou sestrou Annou a svým budoucím švagrem Rudolfem Průšou /to ovšem tehdy netušila/! Vzpomínka na den, kdy šla k zápisu do školy: „ Tehdy byl ředitelem Ladislav Zachař a každému z nás dal „štafličku“ čokolády. V lavicích se sedělo po třech, mými sousedkami byla Emilie Hánová a Fanynka Králová. Sestra – dvojče, Anna, seděla v lavici za námi."

Vlasta Kubalová