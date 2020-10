V rámci Komunitního centra Voticka, které akci pořádá, plánujeme vytvořit otevřenou skupinu nastávajících nebo čerstvých maminek, která by se scházela pravidelně, ideálně jednou za čtrnáct dní.



„Myslím, že v dnešní uspěchané době plné očekávání a nároků, které jsou kladeny na nastávající maminky, je důležité sdílet psychicky a mnohdy i fyzicky náročné období těhotenství, šestinedělí a raného mateřství s dalšími ženami, které se nachází v obdobné situaci. Skupina by měla sloužit jako podpůrná, vedená lektorkou z oboru – Janou Libovickou, porodní asistentkou, laktační poradkyní a maminkou malého Štěpána,” říká koordinátorka Komunitního centra Voticka Petra Kocourková a Janu Libovickou představuje: „Jana pochází z doktorské rodiny, takže volba povolání byla už od dětství jasná. Po absolvování Střední zdravotnické školy vystudovala Vysokou školu zdravotnickou, obor porodní asistentka. Po škole nastoupila na porodní sály v Ústavu pro matku a dítě v Podolí (ÚPMD). Krátce, než otěhotněla, začala působit jako externí vyučující porodnictví na Vysoké škole zdravotnické. Momentálně je zaměstnaná na zkrácený úvazek na porodním sále ÚPMD a jako externí vyučující na VŠ zdravotnické. Ctí zásadu, že jen přirozeně či jen lékařsky vedené těhotenství či porod není pro každou ženu. Každá si musí svou cestu najít, důvěřovat jí a pečující personál by to měl respektovat. Tento její otevřený přístup k potřebám rodiček nám byl sympatický, proto jsme se dohodly na vytvoření skupiny ve Voticích.”

Co od posezení s porodní asistentkou a laktační poradkyní očekávat? Zeptali jsme se přímo Jany Libovické.



Setkání s budoucími maminkami i ženami, které si na roli maminek teprve zvykají, jste pojala netradičně, jako otevřená setkání, besedy nad čajem nebo kávou. Proč nepůjde o klasický předporodní kurz nebo kurz péče o dítě?



Je pravda, že takto vedená setkávání jsou možná trochu netradiční, ačkoli se mezi maminkami těší stále větší oblibě. Ráda bych dala prostor jak maminkám, které jsou na začátku těhotenství, tak těm, které mají před porodem. Ale i těm, které jsou po porodu a neví si rady s kojením, péčí o miminko nebo se chtějí jen v něčem ujistit. Vzhledem k širokému spektru maminek nelze připravit kurz, který by obsáhl všechny informace naráz. Ráda bych s maminkami řešila pro ně aktuální problémy a odpovídala na jejich aktuální otázky. Myslím, že taková posezení mohou být fajn i ve sdílení zkušeností od ostatních, nejen od porodní asistentky.



Co může pravidelné setkávání přinést nastávajícím maminkám? Jaké rady a zkušenosti jim můžete předat?



Myslím, že to ženám může přinést větší klid. V době sociálních sítí si mohou přečíst rady a zkušenosti všelijaké. Někdy i dobře míněné rady maminek, babiček nebo kamarádek nemusí být úplně na místě. Ráda bych maminkám předala informace, které jsou aktuální a hlavně odpovídající jejich stavu. Ze zkušenosti vím, že ženy které jdou k porodu bez větších obav a stresu, rodí bez problémů. To samé platí u kojících maminek. Když jsou ve stresu, miminko to vycítí a je víc plačtivé. A přitom často stačí drobná rada a maminka i miminko jsou spokojení. Na setkání si můžeme povídat o probléch v začátcích těhotenství až po porod, šestinedělí, kojení, o péči o miminko. Můžeme si vyzkoušet polohy při porodu nebo manipulaci s miminkem.



Pro se tolik žen potýká s problémy s kojením?



Skutečně málo která maminka nemá v začátcích rodičovství nějaký problém s kojením. Ať se jedná o její první či třetí miminko. Často není kojení věnovaný takový čas, jaký by si zasloužilo. Dříve chodila do domácností porodní bába právě proto, aby poradila mamince nejen s kojením, ale i s péči o dítě. Ženy dřívě neměly moc na výběr zda kojit či nikoli, kojení bylo pro mnoho z nich jedinou možností, jak miminko nasytit. Bohužel momentálně není běžná komunitní péče porodní asistentkou (služba, kdy porodní asistentka dochází do domácnosti maminky a radí jí s poporodní péčí, kojením a péčí o dítě – pozn. aut.). Doufám, že při našich setkáních bychom tuto tradici s maminkami mohly trochu oživit.



Setkávání tedy není určeno pouze pro prvorodičky?



Každé těhotenství a každé miminko je jiné a tak jsou určitě zvány jak prvorodičky tak vícerodičky. Často k vicerodičkám my zdravotníci přistupujeme tak, že už jedno, dvě, tři děti mají a proto už vše ví. Budu ráda, pokud se setkání budou zúčastňovat maminky, které už doma jedno či dvě děti mají, protože předávání osobních zkušeností vícerodiček prvorodičkám je skvělé.



Mohou maminky, které už porodily, přijít na setkání s miminky? Nebude to problém?

Samozřejmě. Miminka jsou vítána.



A co tatínci? Mohou také přijít?



Ano a pokud by byl v budoucnu zájem o besedu vyrazenou pro tatínky, není problém ji uspořádat.

Jana Špačková