Vážený pane primáři, váženy pane starosto, vážení spoluobčané!

Chtěla bych tímto vyjádřit obrovské díky všem sestřičkám a lékařům, kteří v této nelehké době pomáhali nám všem… A díky nim jsme tuto dobu s přítomností koronaviru zvládli. Bylo krásné vidět, jak držíme při sobě, ve dvacet hodin tleskáme a vážíme si práce jiných, například hasičů, lékařů, sestřiček. Do této doby jsme to brali víceméně jako samozřejmost. Ale najednou jsme si uvědomili, že oni jsou tu opravdu pro nás. Děkuji vám všem!

Naši rodinu situace v době pandemie zasáhla ještě více, když v lednu bylo mému synu Toníkovi zjištěno u doktora Josefa Štěpánka, že by byla potřebná operace, termín jsme měli v pondělí 30. března. Z důvodu výskytu epidemie koronaviru a s ní spojených mimořádných opatření byla zrušena, Toník měl problémy s dýcháním. Doktor Štěpánek dělal vše proto, aby nám pomohl. Byl s námi v kontaktu a zasadil se o to, aby syna co nejdřív mohli operovat. A tak se i stalo v Praze 11. května.

Je to lékař, který působí velice prostě, ale je plný lásky a naděje, který je velice empatický, zkušený, šetrný, upřímný. Toník díky němu od první chvíle, co přijel ze sálu, konečně normálně dýchá. Pan doktor věnoval mému synovi maximální péči. Pane primáři, za nás všechny moc a moc děkuji!

Barbora Absolonová s Toníkem a celou rodinou